Goldenpay меняет организационно-правовую форму
Бизнес
- 13 февраля, 2026
- 09:40
ОАО Goldenpay объявило о смене организационно-правовой формы и преобразовании в ООО.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы .
Отметим, что GoldenPay была создана в июле 2007 года, начала деятельность в декабре 2008 года. Ее уставный капитал составляет 12,5 млн манатов. Компания является владельцем платежного портала Hesab.az. Центральный банк Азербайджана в 2024 году выдал ей лицензию, дающую право осуществлять деятельность организации электронных денег.
Последние новости
09:57
Азербайджанская нефть подешевела до $70Энергетика
09:56
Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/сЭнергетика
09:54
Цены на золото и серебро выросли после заметного паденияФинансы
09:44
Жапаров: Следствие покажет масштабы группы инициаторов о досрочных выборах в КыргызстанеВ регионе
09:40
Goldenpay меняет организационно-правовую формуБизнес
09:37
Фото
Видео
МЧС приостановило деятельность мебельного цеха из-за нарушений пожарной безопасностиПроисшествия
09:29
Нефть подешевела на ослаблении напряженности отношений США с Ираном и ВенесуэлойЭнергетика
09:16
В Казахстане в этом году запустят новые проекты на $3,5 млрдВ регионе
09:16