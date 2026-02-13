Goldenpay меняет организационно-правовую форму

ОАО Goldenpay объявило о смене организационно-правовой формы и преобразовании в ООО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы .

Отметим, что GoldenPay была создана в июле 2007 года, начала деятельность в декабре 2008 года. Ее уставный капитал составляет 12,5 млн манатов. Компания является владельцем платежного портала Hesab.az. Центральный банк Азербайджана в 2024 году выдал ей лицензию, дающую право осуществлять деятельность организации электронных денег.