İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    "Goldenpay" təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    Biznes
    • 13 fevral, 2026
    • 09:30
    Goldenpay təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    "Goldenpay" ASC təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək MMC-yə çevrildiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    "GoldenPay" 2007-ci ilin iyul ayında yaradılıb, 2008-ci ilin dekabr ayında fəaliyyətə başlayıb. Onun nizamnamə kapitalı 12,5 milyon manatdır. Şirkət Hesab.az onlayn ödəmə portalının sahibidir. Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2024-cü ildə ona elektron pul təşkilatı fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ verən lisenziya verib.

    Dövlət Vergi Xidməti Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Goldenpay меняет организационно-правовую форму

    Son xəbərlər

    10:19

    AzMİ Bosniya və Herseqovinanın Metrologiya İnstitutu ilə əməkdaşlıq sənədi imzalayıb

    Biznes
    10:17

    Tehranda evdə partlayış olub, üç nəfər yaralanıb

    Region
    10:14

    Japarov: Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini təklif edən qrupun fəaliyyəti araşdırılır

    Region
    10:09
    Foto

    Mediada Azərbaycan dilinin qorunması ARB24 telekanalında müzakirə olunub

    Media
    10:07
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin ilk iştirakçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    09:58

    Neft ABŞ-nin İran və Venesuela ilə münasibətlərindəki gərginliyin azalması fonunda ucuzlaşıb

    Energetika
    09:45

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün daha bir neçə yarış keçiriləcək

    Fərdi
    09:43
    Video

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılmasından 14 il ötür

    Daxili siyasət
    09:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollara düşüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti