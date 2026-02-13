"Goldenpay" təşkilati-hüquqi formasını dəyişir
Biznes
- 13 fevral, 2026
- 09:30
"Goldenpay" ASC təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək MMC-yə çevrildiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
"GoldenPay" 2007-ci ilin iyul ayında yaradılıb, 2008-ci ilin dekabr ayında fəaliyyətə başlayıb. Onun nizamnamə kapitalı 12,5 milyon manatdır. Şirkət Hesab.az onlayn ödəmə portalının sahibidir. Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2024-cü ildə ona elektron pul təşkilatı fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ verən lisenziya verib.
