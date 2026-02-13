Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджанская нефть подешевела до $70

    Энергетика
    • 13 февраля, 2026
    • 09:57
    Азербайджанская нефть подешевела до $70

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $2,17 или 3% - до $70,03.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $70,88.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $2,23 или 3,19% - до $67,55 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цена нефти мировой рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollara düşüb
    Azeri Light price falls 3% to $70 per barrel
    Ты - Король

    Последние новости

    09:57

    Азербайджанская нефть подешевела до $70

    Энергетика
    09:56

    Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    09:54

    Цены на золото и серебро выросли после заметного падения

    Финансы
    09:44

    Жапаров: Следствие покажет масштабы группы инициаторов о досрочных выборах в Кыргызстане

    В регионе
    09:40

    Goldenpay меняет организационно-правовую форму

    Бизнес
    09:37
    Фото
    Видео

    МЧС приостановило деятельность мебельного цеха из-за нарушений пожарной безопасности

    Происшествия
    09:29

    Нефть подешевела на ослаблении напряженности отношений США с Ираном и Венесуэлой

    Энергетика
    09:16

    В Казахстане в этом году запустят новые проекты на $3,5 млрд

    В регионе
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей