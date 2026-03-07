Иранский дрон-камикадзе ударил по элитному небоскребу в Дубае
- 07 марта, 2026
- 22:16
Иранский дрон-камикадзе ударил по элитному небоскребу в Дубае "23 Marina Tower".
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на кадрах, которыми делятся жители города в соцсетях, видно, что от здания идет черный дым.
По предварительной информации, обломки беспилотника упали на мост, после чего там загорелся легковой автомобиль.
Спасатели эвакуируют людей из 88-этажного небоскреба. По неподтвержденным данным, в высотке могли находиться сотрудники ЦРУ.
