    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 22:16
    Иранский дрон-камикадзе ударил по элитному небоскребу в Дубае "23 Marina Tower".

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на кадрах, которыми делятся жители города в соцсетях, видно, что от здания идет черный дым.

    По предварительной информации, обломки беспилотника упали на мост, после чего там загорелся легковой автомобиль.

    Спасатели эвакуируют людей из 88-этажного небоскреба. По неподтвержденным данным, в высотке могли находиться сотрудники ЦРУ.

