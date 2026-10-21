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    МВД: Директор строительной фирмы присвоил 1,3 млн манатов и скрывался от следствия

    Происшествия
    • 21 октября, 2026
    • 12:54
    МВД: Директор строительной фирмы присвоил 1,3 млн манатов и скрывался от следствия

    В Азербайджане по подозрению в хищении у граждан денег под видом строительства и ремонта задержан руководитель компании, присвоивший в общей сложности более 1,3 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

    В ходе расследования установлено, что руководитель одной из строительных компаний Эльсевер Алиев получил от гражданина 888 тыс. 731 манат на ремонт индивидуального жилого дома, однако не выполнил предусмотренные работы в полном объеме. Согласно заключению экспертизы, общая стоимость выполненных по этому адресу строительных работ составила 317 тыс. 160 манатов, оставшиеся средства были присвоены.

    Кроме того, рассмотрено обращение еще одного потерпевшего о том, что руководитель компании получил частями 450 тыс. манатов на строительство и ремонт, однако оставил работы незавершенными. Гражданин признан потерпевшим, назначены соответствующие экспертизы.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Э.Алиев, привлеченный в качестве обвиняемого, скрылся от следствия, и был объявлен в розыск. В результате мероприятий, проведенных полицией, он задержан и передан следствию.

    По факту проводится расследование.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Мошенничество (аферизм) присвоение денег
    Tikinti və təmir adı ilə vətəndaşların pulunu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şirkət rəhbəri saxlanılıb
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