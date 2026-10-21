МВД: Директор строительной фирмы присвоил 1,3 млн манатов и скрывался от следствия

В Азербайджане по подозрению в хищении у граждан денег под видом строительства и ремонта задержан руководитель компании, присвоивший в общей сложности более 1,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

В ходе расследования установлено, что руководитель одной из строительных компаний Эльсевер Алиев получил от гражданина 888 тыс. 731 манат на ремонт индивидуального жилого дома, однако не выполнил предусмотренные работы в полном объеме. Согласно заключению экспертизы, общая стоимость выполненных по этому адресу строительных работ составила 317 тыс. 160 манатов, оставшиеся средства были присвоены.

Кроме того, рассмотрено обращение еще одного потерпевшего о том, что руководитель компании получил частями 450 тыс. манатов на строительство и ремонт, однако оставил работы незавершенными. Гражданин признан потерпевшим, назначены соответствующие экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Э.Алиев, привлеченный в качестве обвиняемого, скрылся от следствия, и был объявлен в розыск. В результате мероприятий, проведенных полицией, он задержан и передан следствию.

По факту проводится расследование.