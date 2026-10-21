ВМС Франции сообщили о несанкционированных полетах БПЛА над военными объектами

В регионе Тулон (Франция) во время недавних военных учений было зафиксировано несколько полетов несанкционированных БПЛА вблизи и над военными объектами.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на заявление Военно-морских сил Франции.

"На данный момент ни одна важная инфраструктура не подверглась опасности. Начато судебное расследование. В каждом случае были приняты предусмотренные меры безопасности путем запуска противодроновых систем в координации с внутренними силами безопасности", – говорится в заявлении.

Сообщается, что инциденты произошли во время совместных учений Typhon по обороне и защите военного порта Тулон, которые проходили 5-16 октября.

По данным медиа, пролеты дронов были зафиксированы в районе военно-морской базы, объекта Генерального управления вооружения в Тулоне, а также 54-го артиллерийского полка в Йере.