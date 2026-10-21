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    ВМС Франции сообщили о несанкционированных полетах БПЛА над военными объектами

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 12:53
    ВМС Франции сообщили о несанкционированных полетах БПЛА над военными объектами

    В регионе Тулон (Франция) во время недавних военных учений было зафиксировано несколько полетов несанкционированных БПЛА вблизи и над военными объектами.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на заявление Военно-морских сил Франции.

    "На данный момент ни одна важная инфраструктура не подверглась опасности. Начато судебное расследование. В каждом случае были приняты предусмотренные меры безопасности путем запуска противодроновых систем в координации с внутренними силами безопасности", – говорится в заявлении.

    Сообщается, что инциденты произошли во время совместных учений Typhon по обороне и защите военного порта Тулон, которые проходили 5-16 октября.

    По данным медиа, пролеты дронов были зафиксированы в районе военно-морской базы, объекта Генерального управления вооружения в Тулоне, а также 54-го артиллерийского полка в Йере.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВМС Франции Военные учения
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