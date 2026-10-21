На XII Бакинской международной книжной выставке пройдет более 300 мероприятий

В рамках XII Бакинской международной книжной выставки за 7 дней пройдет более 300 различных мероприятий.

Как передает Report, об этом журналистам на выставке сообщил заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

По его словам, мероприятия в основном будут направлены на проведение встреч с местными и зарубежными писателями.

"Кроме того, планируется проведение мероприятий и конференций местного и международного масштаба, посвященных различным темам, в частности популяризации и презентации литературы", - отметил он.

Джафаров добавил, что на выставке также выделен специальный уголок для деловых встреч между издательствами.

Он отметил рост интереса к выставке:

"По числу участников можно сказать, что показатели самые высокие по сравнению с предыдущими годами. Среди местных участников 148 издательств и организаций представлены стендами. Наблюдается рост и в международном участии - 59 издательств и организаций из 32 стран участвуют в книжной выставке".