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    На XII Бакинской международной книжной выставке пройдет более 300 мероприятий

    Kультурная политика
    • 21 октября, 2026
    • 12:53
    На XII Бакинской международной книжной выставке пройдет более 300 мероприятий

    В рамках XII Бакинской международной книжной выставки за 7 дней пройдет более 300 различных мероприятий.

    Как передает Report, об этом журналистам на выставке сообщил заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

    По его словам, мероприятия в основном будут направлены на проведение встреч с местными и зарубежными писателями.

    "Кроме того, планируется проведение мероприятий и конференций местного и международного масштаба, посвященных различным темам, в частности популяризации и презентации литературы", - отметил он.

    Джафаров добавил, что на выставке также выделен специальный уголок для деловых встреч между издательствами.

    Он отметил рост интереса к выставке:

    "По числу участников можно сказать, что показатели самые высокие по сравнению с предыдущими годами. Среди местных участников 148 издательств и организаций представлены стендами. Наблюдается рост и в международном участии - 59 издательств и организаций из 32 стран участвуют в книжной выставке".

    Бакинская международная книжная выставка-ярмарка Фарид Джафаров
    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində 300-dən çox tədbir keçiriləcək
    Over 300 events to be held during 12th Baku International Book Fair
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