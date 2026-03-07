Глава МИД Испании: Наши дипломаты успешно эвакуированы из Ирана через Азербайджан

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил об успешной эвакуации сотрудников посольства королевства в Тегеране через азербайджанскую границу.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Мы только что успешно эвакуировали посольство Испании в Иране. Посол и основной персонал, остававшиеся в Тегеране, только что пересекли границу с Азербайджаном и находятся в безопасности", - говорится в публикации.

    По его словам, остальные диппредставительства Испании в регионе и кризисный центр продолжают работать круглосуточно по экстренным телефонным линиям.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

