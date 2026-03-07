Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Командные
    07 марта, 2026
    • 23:30
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали в Австрии еще две медали

    Во второй день турнира серии "Гран-при", проходящего в австрийском Линце, азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали.

    Как сообщает Report, обе награды были завоеваны в весовой категории до 81 кг.

    Вусал Галандарзаде стал серебряным призером, а Омар Раджабли удостоился бронзовой медали. Вусал в финальной схватке, получив травму, уступил Адилету Алмате из Казахстана. Омар же в поединке за третье место одержал победу над финским дзюдоистом Ээту Иханамяки.

    Напомним, что накануне Руслан Пашаев (66 кг) стал победителем соревнований.

    Имея в активе полный комплект медалей, сборная Азербайджана занимает третье место в общем командном зачете среди 59 стран, а среди мужчин идет на первом месте.

    Azərbaycan cüdoçuları Avstriyada daha iki medal qazanıblar
