Азербайджанские дзюдоисты завоевали в Австрии еще две медали

Во второй день турнира серии "Гран-при", проходящего в австрийском Линце, азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали.

Как сообщает Report, обе награды были завоеваны в весовой категории до 81 кг.

Вусал Галандарзаде стал серебряным призером, а Омар Раджабли удостоился бронзовой медали. Вусал в финальной схватке, получив травму, уступил Адилету Алмате из Казахстана. Омар же в поединке за третье место одержал победу над финским дзюдоистом Ээту Иханамяки.

Напомним, что накануне Руслан Пашаев (66 кг) стал победителем соревнований.

Имея в активе полный комплект медалей, сборная Азербайджана занимает третье место в общем командном зачете среди 59 стран, а среди мужчин идет на первом месте.