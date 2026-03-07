Азербайджанские дзюдоисты завоевали в Австрии еще две медали
Командные
- 07 марта, 2026
- 23:30
Во второй день турнира серии "Гран-при", проходящего в австрийском Линце, азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали.
Как сообщает Report, обе награды были завоеваны в весовой категории до 81 кг.
Вусал Галандарзаде стал серебряным призером, а Омар Раджабли удостоился бронзовой медали. Вусал в финальной схватке, получив травму, уступил Адилету Алмате из Казахстана. Омар же в поединке за третье место одержал победу над финским дзюдоистом Ээту Иханамяки.
Напомним, что накануне Руслан Пашаев (66 кг) стал победителем соревнований.
Имея в активе полный комплект медалей, сборная Азербайджана занимает третье место в общем командном зачете среди 59 стран, а среди мужчин идет на первом месте.
