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    Совет прессы предупредил о фейковых WhatsApp-аккаунтах от имени известных журналистов

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 12:17
    Совет прессы предупредил о фейковых WhatsApp-аккаунтах от имени известных журналистов

    Совет прессы Азербайджана предупредил о случаях мошенничества от имени известных журналистов. Злоумышленники создают фальшивые аккаунты в WhatsApp, через которые рассылаются сообщения различного содержания.

    Как сообщили Report в Совете печати, информация о подобных случаях стала поступать в последние дни.

    По данным правоохранительных органов, за этой деятельностью стоят организованные киберпреступные сети, находящиеся за пределами Азербайджана.

    "Используя алгоритмы искусственного интеллекта и специальное программное обеспечение, эти группировки выбирают своими целями государственных служащих, сотрудников различных предприятий и организаций, журналистов и других граждан. Несмотря на многочисленные просветительские мероприятия, некоторые люди по-прежнему становятся жертвами подобных мошеннических действий", - говорится в сообщении.

    Совет прессы призывает журналистов и работников медиа быть внимательными, не доверять подозрительным сообщениям без проверки, не отвечать на них и не распространять их содержание, даже если они отправлены от имени знакомых лиц.

    "Важно проверять источник и достоверность информации, особенно если она несет общественно-политическое содержание. Нельзя забывать, что сообщения, отправленные через фальшивые аккаунты, нацелены на создание ложного представления о людях, подрыв их репутации, а также введение общественности в заблуждение", - отмечается в сообщении.

    Совет прессы рекомендует при столкновении с подобными случаями обращаться в полицию, а также в Национальное агентство по кибербезопасности.

    Совет прессы Азербайджана Киберпреступность (кибермошенничество) фейковые аккаунты Социальные сети Азербайджанские журналисты
    MŞ jurnalistlərin adından saxta "WhatsApp" hesablarının yaradılması ilə bağlı xəbərdarlıq edib
    Azerbaijan's Press Council warns about fake WhatsApp accounts posing as well-known journalists
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