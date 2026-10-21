Посол: Саудовская Аравия предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию ежегодно

Саудовская Аравия ежегодно предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию в рамках программы "Учись в Саудовской Аравии" (Study in Saudi Arabia).

Как сообщает Report, об этом посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли заявил журналистам на Бакинской международной книжной выставке.

По его словам, программа позволяет азербайджанским студентам обучаться в Саудовской Аравии по различным специальностям. Заявки подаются онлайн, а расходы на обучение покрывает саудовская сторона.

Дипломат отметил, что участие Саудовской Аравии в выставке направлено на популяризацию культуры и исторического наследия королевства, а также развитие культурного обмена и взаимопонимания между двумя странами.

По его словам, на саудовском стенде представлены материалы различных учреждений, рассказывающие о национальной идентичности, истории, культуре и достижениях страны.

В частности, посетители могут ознакомиться с материалами Комплекса имени короля Фахда по печати Священного Корана, который выпускает издания Корана на различных языках, а также с информацией об истории Саудовской Аравии, деятельности учреждений по сохранению арабского языка и развитию арабской каллиграфии.

Кроме того, на стенде представлена информация о деятельности саудовского культурного представительства в Турции, которое также работает с Азербайджаном и содействует продвижению образовательных возможностей для азербайджанских студентов.