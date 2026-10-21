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    Посол: Саудовская Аравия предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию ежегодно

    Наука и образование
    • 21 октября, 2026
    • 12:15
    Посол: Саудовская Аравия предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию ежегодно

    Саудовская Аравия ежегодно предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию в рамках программы "Учись в Саудовской Аравии" (Study in Saudi Arabia).

    Как сообщает Report, об этом посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли заявил журналистам на Бакинской международной книжной выставке.

    По его словам, программа позволяет азербайджанским студентам обучаться в Саудовской Аравии по различным специальностям. Заявки подаются онлайн, а расходы на обучение покрывает саудовская сторона.

    Дипломат отметил, что участие Саудовской Аравии в выставке направлено на популяризацию культуры и исторического наследия королевства, а также развитие культурного обмена и взаимопонимания между двумя странами.

    По его словам, на саудовском стенде представлены материалы различных учреждений, рассказывающие о национальной идентичности, истории, культуре и достижениях страны.

    В частности, посетители могут ознакомиться с материалами Комплекса имени короля Фахда по печати Священного Корана, который выпускает издания Корана на различных языках, а также с информацией об истории Саудовской Аравии, деятельности учреждений по сохранению арабского языка и развитию арабской каллиграфии.

    Кроме того, на стенде представлена информация о деятельности саудовского культурного представительства в Турции, которое также работает с Азербайджаном и содействует продвижению образовательных возможностей для азербайджанских студентов.

    Иссам бин Салех аль-Джутейли Азербайджано-саудовские отношения Стипендиальные программы Бакинская международная книжная выставка-ярмарка
    Səfir: Səudiyyə Ərəbistanı azərbaycanlı tələbələrə hər il 121 təqaüd təqdim edir
    Ambassador: Saudi Arabia offers 121 scholarships to Azerbaijani students annually
    44 filmi
    44 filmi

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