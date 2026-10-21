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    ЦБА задействует механизмы повышения финустойчивости страховых компаний

    Финансы
    • 21 октября, 2026
    • 12:15
    ЦБА задействует механизмы повышения финустойчивости страховых компаний

    Повышение финансовой устойчивости страховых компаний станет одним из основных направлений стратегии развития Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 2027–2030 годы.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела надзора за страховыми посредниками ЦБА Рамин Джафаров на тренинге "Роль страхового сектора в финансовой устойчивости".

    По его словам, стратегия также предусматривает развитие инноваций и каналов продаж, расширение онлайн-сегмента и совершенствование пруденциального регулирования и надзора, включая управление рисками.

    Среди приоритетов развития страхового и перестраховочного рынка Джафаров назвал расширение добровольного страхования и международных перестраховочных возможностей, а также совершенствование обязательного страхования за счет увеличения охвата, повышения эффективности надзора и развития баз данных.

    Он пояснил, что доступ к ним позволит страховым компаниям оформлять полисы на основании необходимых сведений. Сейчас при обязательном автостраховании компании могут получать информацию о транспортных средствах через базу данных Министерства внутренних дел. Аналогичную систему планируется создать и для других видов обязательного страхования.

    Страховой рынок Азербайджана Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Рамин Джафаров
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