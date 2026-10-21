Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Самир Мамедов: Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в 7 раз

    ИКТ
    • 21 октября, 2026
    • 12:16
    Самир Мамедов: Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в 7 раз

    После получения доступа к широкополосному интернету скорость интернета в Азербайджане выросла в семь раз.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

    Он отметил, что, согласно докладу Давосского форума за 2026 год, кибермошенничество ежегодно наносит ущерб мировой экономике примерно в $1,1 трлн:

    "73% участников опроса говорят, в течение последнего года они или их близкие сталкивались с кибермошенничеством. В этом контексте следует особо подчеркнуть роль Национального агентства кибербезопасности. Одна из главных задач агентства - научить граждан своевременно распознавать схемы кибермошенничества и цифровые угрозы".

    Самир Мамедов Цифровая экономика Цифровая трансформация
    Samir Məmmədov: Azərbaycanda internetin sürəti 7 dəfə artıb
    Samir Mammadov: Internet speed in Azerbaijan up sevenfold
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:58
    Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе
    Другие страны
    13:47
    Эльмир Поладов: Перевозки по Среднему коридору зависят от пропускной способности Каспия
    Инфраструктура
    13:42
    Путин: РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с США
    Другие страны
    13:36
    Между портами Туркменбаши и Алят могут запустить фидерную линию
    Инфраструктура
    13:25
    В Казахстане раскрыли схему незаконного вывоза нефтепродуктов на $100 млн
    В регионе
    13:18
    Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц
    Другие
    13:16
    ЕБРР призывает заблаговременно устранять препятствия на транспортных коридорах региона
    Инфраструктура
    13:14
    ТРАСЕКА разрабатывает цифровую платформу для объединения стран-участниц коридора
    Инфраструктура
    13:14
    Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине
    Другие страны
    Лента новостей