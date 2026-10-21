Самир Мамедов: Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в 7 раз

После получения доступа к широкополосному интернету скорость интернета в Азербайджане выросла в семь раз.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на Семейном форуме на тему "Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации".

Он отметил, что, согласно докладу Давосского форума за 2026 год, кибермошенничество ежегодно наносит ущерб мировой экономике примерно в $1,1 трлн:

"73% участников опроса говорят, в течение последнего года они или их близкие сталкивались с кибермошенничеством. В этом контексте следует особо подчеркнуть роль Национального агентства кибербезопасности. Одна из главных задач агентства - научить граждан своевременно распознавать схемы кибермошенничества и цифровые угрозы".