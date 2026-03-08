Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Мы продолжим бескомпромиссную войну против Ирана

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 00:12
    Нетаньяху: Мы продолжим бескомпромиссную войну против Ирана

    Война против Ирана будет продолжаться без каких-либо уступок и компромиссов.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

    По его словам, у Израиля "есть продуманный план со множеством сюрпризов" для следующего этапа войны с Ираном, который может привести к смене власти в исламском государстве.

    Нетаньяху также призвал членов Корпуса стражей исламской революции Ирана сложить оружие: "Вы тоже у нас на прицеле. Тот, кто сложит оружие, не пострадает. Тот, кто этого не сделает, будет за это наказан".

    Израильский премьер также подчеркнул, что военная операция против Ирана не направлена на раскол страны, а скорее на ее освобождение.

    Нетаньяху также обратился к правительству Ливана в связи с возобновлением ударов группировки "Хезболлах" по территории Израиля: "Вы несете ответственность за соблюдение (соглашения о прекращении огня 2024 года - ред.), ... за разоружение "Хезболлах". Если правительство Ливана этого не сделает, атаки "Хезболлах" обернутся катастрофой для страны".

    Израиль, по словам Нетаньяху, сделает все необходимое, чтобы защитить территорию и граждан еврейского государства.

    Биньямин Нетаньяху Израиль Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

    Последние новости

    00:54

    В Перу более 30 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе

    Другие страны
    00:30

    Мехрибан Алиева поздравила женщин Азербайджана

    Внутренняя политика
    00:12

    Нетаньяху: Мы продолжим бескомпромиссную войну против Ирана

    Другие страны
    00:00

    Сегодня 8 марта - Международный женский день

    Внутренняя политика
    23:44

    Глава МИД Испании: Наши дипломаты успешно эвакуированы из Ирана через Азербайджан

    Другие страны
    23:35

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода

    Происшествия
    23:30
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали в Австрии еще две медали

    Командные
    23:28

    В Дубае при падении обломков дрона на автомобиль погиб один человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:23

    В Москве произошло ДТП с участием автомобиля посольства Азербайджана

    Происшествия
    Лента новостей