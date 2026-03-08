Нетаньяху: Мы продолжим бескомпромиссную войну против Ирана

Война против Ирана будет продолжаться без каких-либо уступок и компромиссов.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

По его словам, у Израиля "есть продуманный план со множеством сюрпризов" для следующего этапа войны с Ираном, который может привести к смене власти в исламском государстве.

Нетаньяху также призвал членов Корпуса стражей исламской революции Ирана сложить оружие: "Вы тоже у нас на прицеле. Тот, кто сложит оружие, не пострадает. Тот, кто этого не сделает, будет за это наказан".

Израильский премьер также подчеркнул, что военная операция против Ирана не направлена на раскол страны, а скорее на ее освобождение.

Нетаньяху также обратился к правительству Ливана в связи с возобновлением ударов группировки "Хезболлах" по территории Израиля: "Вы несете ответственность за соблюдение (соглашения о прекращении огня 2024 года - ред.), ... за разоружение "Хезболлах". Если правительство Ливана этого не сделает, атаки "Хезболлах" обернутся катастрофой для страны".

Израиль, по словам Нетаньяху, сделает все необходимое, чтобы защитить территорию и граждан еврейского государства.