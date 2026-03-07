Просчет Ирана: почему удар беспилотниками по Азербайджану обернулся против Тегерана

28 февраля Ближний Восток вступил в новую фазу эскалации. После серии ударов Израиля по иранской военной инфраструктуре - как сообщалось, при поддержке США - противостояние быстро переросло в открытый конфликт. Тегеран ответил ракетными и беспилотными атаками, заявив, что будет наносить удары по любым субъектам и объектам, связанным с операциями против Ирана. Уже через несколько дней конфронтация начала выходить за пределы первоначального театра военных действий. Иранские удары были направлены на объекты, связанные с американским военным присутствием в регионе, а атаки на энергетическую инфраструктуру усилились, вызвав колебания на мировых рынках и подчеркнув более широкие экономические риски нарастающей эскалации.

По мере обострения конфликта Тегеран, судя по всему, стремился расширить его географию. Пытаясь продемонстрировать сдерживающий эффект за пределами непосредственного поля боя, действия Ирана начали затрагивать соседние государства, такие как Турция и Азербайджан. Обе страны изначально заняли нейтральную позицию, призывая к деэскалации и заявляя, что их территория и воздушное пространство не будут использоваться для атак против третьих стран. Однако, несмотря на такую позицию, иранские ракеты и беспилотники вскоре появились у их границ.

Один из наиболее тревожных эпизодов произошел в отношении Турции. Баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, была обнаружена системами раннего предупреждения и перехвачена средствами противоракетной обороны НАТО еще до того, как смогла достичь турецкого воздушного пространства. Вскоре была зафиксирована и нейтрализована вторая угроза. Таким образом, силы ПВО НАТО фактически дважды перехватили одну и ту же траекторию угрозы, предотвратив возможный удар по территории государства - члена альянса.

Почти одновременно развитие событий напрямую затронуло Южный Кавказ. Несколько ударных беспилотников пересекли границу Нахчыванской Автономной Республики - азербайджанского эксклава, граничащего с Ираном. Один из дронов попал в здание терминала международного аэропорта Нахчывана, другой упал возле школы в близлежащем населенном пункте. В результате была повреждена гражданская инфраструктура, что вызвало серьезную обеспокоенность в Баку.

Особенно противоречиво этот инцидент выглядел на фоне дипломатического контекста. Всего за день до атаки президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, а также многочисленных мирных жителей, погибших в ходе недавней эскалации. Этот визит был воспринят как жест дипломатического уважения и сигнал того, что Азербайджан намерен сохранять взвешенную позицию, несмотря на стремительно ухудшающуюся ситуацию в регионе.

Помимо дипломатических заявлений, Азербайджан также сыграл гуманитарную роль в условиях кризиса. Через пограничный пункт в Астаре, Баку содействовал эвакуации иностранных граждан из Ирана, позволив гражданам нескольких стран безопасно покинуть зону конфликта. Тем самым Азербайджан выступил в качестве стабилизирующего фактора в момент нарастающей региональной неопределенности.

На этом фоне решение Тегерана направить беспилотники в сторону азербайджанской территории выглядит стратегическим просчетом. Оказавшись под серьезным военным давлением, Иран, вероятно, стремился продемонстрировать, что конфликт может выйти за пределы противостояния с непосредственными противниками и что соседние государства не смогут полностью избежать его последствий.

Однако результат оказался противоположным.

Президент Ильхам Алиев созвал экстренное заседание Совета безопасности Азербайджана и назвал удар беспилотников террористическим актом против страны. Он потребовал от иранской стороны официальных объяснений и извинений, подчеркнув, что атака была направлена против гражданской инфраструктуры и представляет собой нарушение суверенитета Азербайджана.

Жесткая позиция Баку быстро изменила дипломатическую динамику. Тегеран, который первоначально отрицал свою причастность, постепенно скорректировал риторику и начал ссылаться на обстоятельства военных операций - шаг, который в дипломатической практике часто воспринимается как косвенное признание произошедшего.

Этот эпизод также вновь поднял более глубокие вопросы безопасности в отношениях двух стран. Отношения между Баку и Тегераном уже были серьезно осложнены после террористического нападения на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года, когда вооруженный нападавший ворвался в дипломатическое представительство и убил сотрудника службы безопасности посольства. Этот инцидент серьезно подорвал доверие между государствами и усилил обеспокоенность Баку безопасностью своих дипломатических миссий в Иране.

Одновременно Азербайджан усилил внутренние меры безопасности. Были введены мобилизационные меры для повышения оборонной готовности, а Государственная служба безопасности страны сообщила о предотвращении нескольких террористических заговоров на территории Азербайджана.

По данным азербайджанских властей, в ходе расследования была выявлена сеть, связанная с Корпусом стражей исламской революции. Предположительно она готовила диверсии против стратегически важной инфраструктуры Азербайджана, включая энергетические объекты, дипломатические учреждения и религиозные организации. Среди целей, выявленных следствием, фигурировал нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан - один из ключевых энергетических коридоров Каспийского региона. По этому маршруту азербайджанская нефть поступает на мировые рынки через турецкий порт Джейхан, играя важную роль в системе диверсификации поставок энергоресурсов для Европы. Удар по этой инфраструктуре означал бы не просто диверсию, а угрозу стабильности важнейшего энергетического маршрута региона.

Все эти события усилили восприятие того, что кризис выходит далеко за рамки единичного инцидента с беспилотниками и отражает более широкую модель давления, сочетающую военные действия и попытки скрытой дестабилизации.

Международная реакция последовала незамедлительно. Ряд государств выразил солидарность с Азербайджаном и подтвердил поддержку его суверенитета и территориальной целостности.

В конечном итоге дипломатическая последовательность событий показала последствия решения Тегерана. Президент Ирана позднее признал факт ударов, выразил сожаление по поводу произошедшего и заявил, что Иран не намерен атаковать соседние государства.

С точки зрения стратегического анализа этот эпизод демонстрирует риски политики эскалационного давления. Пытаясь расширить конфликт и оказать давление на соседние страны, Тегеран в итоге лишь усилил региональную солидарность против своих действий и был вынужден скорректировать собственную дипломатическую позицию.

То, что задумывалось как демонстрация силы и сдерживания, в итоге обернулось серьезной стратегической ошибкой.

Анастасия Лаврина

политолог, научный исследователь Института Развития и Дипломатии в Университете АДА