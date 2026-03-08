Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 08 марта, 2026
    Сегодня 8 Марта - Международный женский день.

    Как сообщает Report, эта памятная дата широко отмечается и в Азербайджане.

    Президент Ильхам Алиев, как и в предыдущие годы, поздравил азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня.

    В поздравлении главы государства отмечается, что азербайджанский народ всегда почитал имя женщины как символ нежности, красоты, возвышенности и относился к ней с глубоким уважением:

    "Наше преисполненное борьбой великое прошлое богато яркими примерами мудрости, самоотверженности и героизма наших женщин. В сердце каждого азербайджанца именно понятие Матери неизменно пробуждает светлые чувства, связанные с родным краем, с Родиной. Нашим матерям принадлежат неоценимые заслуги в сохранении как единого целого национально-духовных ценностей, являющихся вкладом в сокровищницу мировой культуры, а также в достойном поддержании нашего языка, прошедшего через испытания веков.

    В нашей стране исторически всегда с одобрением и уважением относились к активному участию женщин в общественной жизни. Выражением такого прогрессивного отношения является то, что азербайджанские женщины получили право избирать и быть избранными раньше, чем женщины во многих передовых странах мира. Наши женщины, которые за минувшие годы благодаря своей социально-культурной инициативности завоевали высокий общественный статус и авторитет, и сегодня успешно трудятся в сферах образования, культуры, здравоохранения и науки. Направленные на формирование современного облика страны многочисленные достижения азербайджанских женщин, продолжающих традиции своих предшественниц-просветительниц, являются внушающими гордость страницами летописи нашей независимости.

    Уверен, что наши женщины и впредь не пожалеют сил для воспитания молодого поколения в духе верности Родине и национальным идеалам, внося новый вклад в общественно-нравственную среду".

    Напомним, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня. В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира. В 1977 году этот день был официально утвержден ООН как Международный женский день.

    Согласно статье 105 Трудового кодекса Азербайджана, 8 Марта считается в стране нерабочим днем.

    Bu gün 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günüdür
