В Москве произошло ДТП с участием автомобиля посольства Азербайджана

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля посольства Азербайджана в РФ.

Об этом Report сообщили в диппредставительстве нашей страны.

Отмечается, что 7 марта примерно в 17:00 супруга одного из сотрудников посольства, управлявшая автомобилем, нарушила требования знака ожидания при выезде из торгового центра Columbus, что стало причиной столкновения с транспортным средством, двигавшимся по главной дороге. Из-за ударной волны автомобиль, принадлежащий посольству, врезался в одну из входных дверей станции метро "Пражская".

В результате инцидента никто не пострадал.