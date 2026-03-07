Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Москве произошло ДТП с участием автомобиля посольства Азербайджана

    Происшествия
    • 07 марта, 2026
    • 23:23
    В Москве произошло ДТП с участием автомобиля посольства Азербайджана

    В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля посольства Азербайджана в РФ.

    Об этом Report сообщили в диппредставительстве нашей страны.

    Отмечается, что 7 марта примерно в 17:00 супруга одного из сотрудников посольства, управлявшая автомобилем, нарушила требования знака ожидания при выезде из торгового центра Columbus, что стало причиной столкновения с транспортным средством, двигавшимся по главной дороге. Из-за ударной волны автомобиль, принадлежащий посольству, врезался в одну из входных дверей станции метро "Пражская".

    В результате инцидента никто не пострадал.

    посольство Азербайджана Россия Москва ДТП
    Moskvada Azərbaycan səfirliyinə məxsus avtomobil qəzaya düşüb
    Лента новостей