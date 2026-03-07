Глава МИД Турции: Мы приветствуем шаги Баку и Еревана на пути к миру
В регионе
- 07 марта, 2026
- 23:13
Турция приветствует шаги, предпринимаемые для достижения прочного мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией, а также для развития регионального сотрудничества.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан журналистам после неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.
По его словам, эти шаги показывают, что мир на Южном Кавказе уже начинает находить отражение в практической плоскости.
"Наше самое большое желание - сохранить эту динамику и как можно скорее завершить процесс заключением постоянного мирного соглашения", - отметил министр.
Последние новости
23:30
Фото
Азербайджанские дзюдоисты завоевали в Австрии еще две медалиКомандные
23:23
В Москве произошло ДТП с участием автомобиля посольства АзербайджанаПроисшествия
23:13
Глава МИД Турции: Мы приветствуем шаги Баку и Еревана на пути к мируВ регионе
22:57
Просчет Ирана: почему удар беспилотниками по Азербайджану обернулся против ТегеранаВнешняя политика
22:48
Экс-глава Администрации президента Грузии осудил иранские удары по АзербайджануВ регионе
22:37
Хакан Фидан выступил с предупреждением к Ирану в связи с ударами по соседним странамВ регионе
22:25
Фото
Азербайджанская делегация побывала с визитом в Кот-д"ИвуареВнешняя политика
22:20
МИД Азербайджана: Высоко оцениваем заявление Госдепа США в связи с иранскими ударами по НахчывануВнешняя политика
22:16