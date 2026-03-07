Глава МИД Турции: Мы приветствуем шаги Баку и Еревана на пути к миру

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Турция приветствует шаги, предпринимаемые для достижения прочного мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией, а также для развития регионального сотрудничества.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан журналистам после неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

    По его словам, эти шаги показывают, что мир на Южном Кавказе уже начинает находить отражение в практической плоскости.

    "Наше самое большое желание - сохранить эту динамику и как можно скорее завершить процесс заключением постоянного мирного соглашения", - отметил министр.

    Türkiyə XİN rəhbəri: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh üçün atılan addımları məmnuniyyətlə qarşılayırıq
