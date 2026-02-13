Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с
13 февраля, 2026
09:56
Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе 2026 года составила 460 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей меньше, чем в декабре прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
По расчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в январе отстала от плана в рамках соглашения ОПЕК+ на 90 тыс. баррелей в сутки.
Квота Азербайджана на добычу нефти в этом году в рамках соглашения ОПЕК+ составляет 551 тыс. баррелей в сутки.
