Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе 2026 года составила 460 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей меньше, чем в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По расчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в январе отстала от плана в рамках соглашения ОПЕК+ на 90 тыс. баррелей в сутки.

Квота Азербайджана на добычу нефти в этом году в рамках соглашения ОПЕК+ составляет 551 тыс. баррелей в сутки.