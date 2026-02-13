Суд продлил арест экс-главе ИВ Гаха

Сабаильский районный суд продлил еще на 5 месяцев срок содержания под стражей бывшего главы исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева.

Как сообщает Report, решение было принято на основании ходатайства следственного органа.

Отметим, что Шекилиев был задержан Службой государственной безопасности в июне 2025 года в ходе операции в здании Исполнительной власти Гахского района. Его обвиняют в присвоении госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. В том же месяце Сабаильский районный суд избрал в отношении Шекилиева меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, 14 октября 2025 года срок содержания под стражей арестованного экс-главы ИВ был продлен на 4 месяца.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Муса Шабан оглу Шекилиев 21 июня был освобожден от должности главы ИВ Гахского района.