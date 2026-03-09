Эсмаил Багаи: Сейчас бессмысленно говорить о посредничестве по прекращению огня
В регионе
- 09 марта, 2026
- 13:50
Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обсуждение в настоящее время возможных посреднических усилий по прекращению огня на Ближнем Востоке "не имеет смысла".
Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом он заявил на брифинге в понедельник.
"На данный момент боевые действия продолжаются. В этой конкретной ситуации говорить о чем-либо, кроме как о защиты страны (Ирана - РЕД.), неуместно", - сказал он.
Багаи добавил, что Иран ведет "вынужденную" войну, которую он "не начинал".
