    Эсмаил Багаи: Сейчас бессмысленно говорить о посредничестве по прекращению огня

    • 09 марта, 2026
    • 13:50
    Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обсуждение в настоящее время возможных посреднических усилий по прекращению огня на Ближнем Востоке "не имеет смысла".

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом он заявил на брифинге в понедельник.

    "На данный момент боевые действия продолжаются. В этой конкретной ситуации говорить о чем-либо, кроме как о защиты страны (Ирана - РЕД.), неуместно", - сказал он.

    Багаи добавил, что Иран ведет "вынужденную" войну, которую он "не начинал".

