    İsmayıl Bəqai: İndi atəşkəs üzrə vasitəçilik barədə danışmaq yersizdir

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 14:05
    İsmayıl Bəqai: İndi atəşkəs üzrə vasitəçilik barədə danışmaq yersizdir

    İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmayıl Bəqai bildirib ki, hazırda Yaxın Şərqdə atəşkəs üzrə mümkün vasitəçilik səylərinin müzakirə edilməsi yersizdir.

    "Report" "Al-Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə martın 9-u keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Hazırda döyüş əməliyyatları davam edir. Bu konkret vəziyyətdə ölkənin müdafiəsindən başqa hər hansı bir şey barədə danışmaq yersizdir", - o deyib.

    İ.Bəqayi əlavə edib ki, İran məcburi müharibə aparır və bunu da özü başlatmayıb.

    İran İsmayıl Bəqai
    Эсмаил Багаи: Сейчас бессмысленно говорить о посредничестве по прекращению огня
    Iran says mediation efforts on Middle East ceasefire are 'pointless' for now

