СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 13:36
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер отменили свой визит в Израиль, назначенный на 10 марта.
Как передает Report, об этом сообщает израильский телеканал Kan12.
Других подробностей телеканал не приводит.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Кушнер и Уиткофф планируют 10 марта прибыть в Израиль, чтобы провести встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
