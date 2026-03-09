СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер отменили свой визит в Израиль, назначенный на 10 марта.

Как передает Report, об этом сообщает израильский телеканал Kan12.

Других подробностей телеканал не приводит.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Кушнер и Уиткофф планируют 10 марта прибыть в Израиль, чтобы провести встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.