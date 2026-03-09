Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 13:36
    СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер отменили свой визит в Израиль, назначенный на 10 марта.

    Как передает Report, об этом сообщает израильский телеканал Kan12.

    Других подробностей телеканал не приводит.

    Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Кушнер и Уиткофф планируют 10 марта прибыть в Израиль, чтобы провести встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Стив Уиткофф Джаред Кушнер
    US envoy Whitkoff and businessman Kushner cancel Israel visit
