KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblər
- 09 mart, 2026
- 13:52
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və sahibkar Cared Kuşner martın 10-na təyin edilmiş İsrailə səfərlərini ləğv ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin "Kan12" telekanalı məlumat yayıb.
Telekanal təfərrüatları açıqlamır.
Qeyd edək ki, daha əvvəl KİV bildirmişdi ki, C.Kuşner və S.Uitkoff İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüş keçirmək üçün martın 10-da İsrailə yollanmağı planlaşdırırlar.
