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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Sander van der Eyk "Sabah"dan əvvəl Azərbaycan millisinin oyununu idarə edib

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:27
    Sander van der Eyk Sabahdan əvvəl Azərbaycan millisinin oyununu idarə edib

    UEFA Çempionlar Liqasının "Vikinq" - "Sabah" oyununu idarə edəcək niderlandlı hakim Sander van der Eyk daha əvvəl Azərbaycan millisinin matçında söz sahibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, 35 yaşlı FIFA referisi yığmanın DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində səfərdə İslandiyaya uduzduğu matça təyinat alıb.

    Ədalət təmsilçisi 2025-ci ilin sentyabrında gerçəkləşən görüşdə hazırda "Sabah"da çıxış edən Rəhman Daşdəmirov və Abbas Hüseynovu sarı vərəqə ilə cazalandırıb. Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionunda baş tutan qarşılaşma rəqibin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Niderlandlı hakim karyerası ərzində UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının təsnifat mərhələsinin qarşılaşmalarında ədaləti qoruyub.

    Xatırladaq ki, "Vikinq" - "Sabah" oyunu noyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Sander van der Eyk Sabah FK Vikinq FK UEFA Çempionlar Liqası
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