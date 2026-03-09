Фото Из Ирана эвакуированы 17 граждан Азербайджана, включая 4 дипломатов - ОБНОВЛЕНО Внешняя политика

ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на юге Ливана Другие страны

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана В регионе

Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе Другие страны

Пашинян созвал Совбез Армении для обсуждения ситуации в регионе В регионе

Эсмаил Багаи: Сейчас бессмысленно говорить о посредничестве по прекращению огня В регионе

Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента Пакистана Милли Меджлис

СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль Другие страны