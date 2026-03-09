Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Пашинян созвал Совбез Армении для обсуждения ситуации в регионе

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 13:57
    Пашинян созвал Совбез Армении для обсуждения ситуации в регионе

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в понедельник заседание Совета безопасности страны.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация в регионе, а также ход выполнения данных премьером поручений.

    Никол Пашинян Совбез Армении
    Nikol Paşinyan regiondakı vəziyyətin müzakirəsi üçün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb
    Armenian PM convenes Security Council to discuss regional situation
    Ты - Король

    Последние новости

    14:17
    Фото

    Из Ирана эвакуированы 17 граждан Азербайджана, включая 4 дипломатов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:07

    ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на юге Ливана

    Другие страны
    14:06

    Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана

    В регионе
    14:02

    Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

    Другие страны
    13:57

    Пашинян созвал Совбез Армении для обсуждения ситуации в регионе

    В регионе
    13:50

    Эсмаил Багаи: Сейчас бессмысленно говорить о посредничестве по прекращению огня

    В регионе
    13:38

    Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента Пакистана

    Милли Меджлис
    13:36

    СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль

    Другие страны
    13:30

    Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов

    Энергетика
    Лента новостей