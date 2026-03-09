Nikol Paşinyan regiondakı vəziyyətin müzakirəsi üçün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb
Region
- 09 mart, 2026
- 14:08
Baş nazir Nikol Paşinyan martın 9-da Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
İclasda regiondakı cari vəziyyət, eləcə də Baş nazirin verdiyi tapşırıqların icrası gedişatı müzakirə edilib.
