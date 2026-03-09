İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Nikol Paşinyan regiondakı vəziyyətin müzakirəsi üçün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 14:08
    Baş nazir Nikol Paşinyan martın 9-da Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    İclasda regiondakı cari vəziyyət, eləcə də Baş nazirin verdiyi tapşırıqların icrası gedişatı müzakirə edilib.

    Пашинян созвал Совбез Армении для обсуждения ситуации в регионе
    Armenian PM convenes Security Council to discuss regional situation

