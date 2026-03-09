Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 14:02
    Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

    Средний коридор позволит сделать торговлю и сотрудничество нормой в ранее неспокойном регионе Южного Кавказа, связывая страны региона между собой и с Европой.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшней конференции послов в Брюсселе.

    Говоря о глобальных проектах и их значимости для Европы, глава Еврокомиссии привела в пример Средний коридор, который позволит сократить доставку товаров из Азии в Европу с 30 до 15 дней.

    По словам фон дер Ляйен, "этот коридор также соединит бывшие враждующие страны Южного Кавказа (Азербайджан и Армению - ред.) между собой и с Европой".

    "Подобно тому, как уголь и сталь объединили Европу после Второй мировой войны, этот новый коридор может сделать торговлю и сотрудничество нормой в неспокойном регионе и открыть путь не только в Европу, но и к миру", - подчеркнула она.

    Глава ЕК добавила, что инвестиции ЕС в этот регион, как и в Африку и на Ближний Восток, дают Союзу возможности для развития позитивного партнерства.

    Урсула фон дер Ляйен Средний коридор Южный Кавказ
    Fon der Lyayen: Orta Dəhliz Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhə gedən yoldur
    Ты - Король

    Последние новости

    14:17
    Фото

    Из Ирана эвакуированы 17 граждан Азербайджана, включая 4 дипломатов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:07

    ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на юге Ливана

    Другие страны
    14:06

    Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана

    В регионе
    14:02

    Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

    Другие страны
    13:57

    Пашинян созвал Совбез Армении для обсуждения ситуации в регионе

    В регионе
    13:50

    Эсмаил Багаи: Сейчас бессмысленно говорить о посредничестве по прекращению огня

    В регионе
    13:38

    Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента Пакистана

    Милли Меджлис
    13:36

    СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль

    Другие страны
    13:30

    Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов

    Энергетика
    Лента новостей