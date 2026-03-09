Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

Средний коридор позволит сделать торговлю и сотрудничество нормой в ранее неспокойном регионе Южного Кавказа, связывая страны региона между собой и с Европой.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшней конференции послов в Брюсселе.

Говоря о глобальных проектах и их значимости для Европы, глава Еврокомиссии привела в пример Средний коридор, который позволит сократить доставку товаров из Азии в Европу с 30 до 15 дней.

По словам фон дер Ляйен, "этот коридор также соединит бывшие враждующие страны Южного Кавказа (Азербайджан и Армению - ред.) между собой и с Европой".

"Подобно тому, как уголь и сталь объединили Европу после Второй мировой войны, этот новый коридор может сделать торговлю и сотрудничество нормой в неспокойном регионе и открыть путь не только в Европу, но и к миру", - подчеркнула она.

Глава ЕК добавила, что инвестиции ЕС в этот регион, как и в Африку и на Ближний Восток, дают Союзу возможности для развития позитивного партнерства.