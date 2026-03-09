İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Fon der Lyayen: Orta Dəhliz Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhə gedən yoldur

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 14:07
    Fon der Lyayen: Orta Dəhliz Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhə gedən yoldur
    Ursula fon der Lyayen

    Orta Dəhliz Azərbaycan və Ermənistanı bir-biri ilə və Avropa ilə əlaqələndirərək əvvəllər qeyri-sabit olan Cənubi Qafqaz regionunda ticarət və əməkdaşlığı normaya çevirməyə imkan verəcək.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen bu gün Brüsseldə keçirilən səfirlərin konfransında bildirib.

    Qlobal layihələr və onların Avropa üçün əhəmiyyətindən danışan Avropa Komissiyasının rəhbəri malların Asiyadan Avropaya çatdırılmasını 30 gündən 15 günə qədər qısaltmağa imkan verəcək Orta Dəhlizi misal çəkib.

    Fon der Lyayenin sözlərinə görə, bu dəhliz həmçinin Cənubi Qafqazın keçmiş düşmən ölkələrini - Azərbaycan və Ermənistanı bir-biri və Avropa ilə birləşdirəcək.

    "İkinci Dünya müharibəsindən sonra kömür və poladın Avropanı birləşdirdiyi kimi, bu yeni dəhliz də qeyri-sabit regionda ticarət və əməkdaşlığı normaya çevirə bilər və təkcə Avropaya deyil, həm də sülhə gedən yolu aça bilər", - o deyib.

    Azərbaycan Orta Dəhliz Ursula fon der Lyayen Ermənistan
    Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

    Son xəbərlər

    14:20

    Putin Müctəba Xameneini İranın ali lideri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    14:18

    Ömər Çelik: Türkiyə İran dövlətinin seçiminə hörmət edir

    Region
    14:17

    Rövşən Əmircanov: "Azərbaycanda qızılın bütün əyar kateqoriyaları üzrə qiymətləri artıb"

    Biznes
    14:08

    Nikol Paşinyan regiondakı vəziyyətin müzakirəsi üçün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

    Region
    14:07

    Fon der Lyayen: Orta Dəhliz Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhə gedən yoldur

    Digər ölkələr
    14:05

    İsmayıl Bəqai: İndi atəşkəs üzrə vasitəçilik barədə danışmaq yersizdir

    Region
    14:04
    Foto

    4-ü diplomat olmaqla 17 Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:52

    KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblər

    Digər ölkələr
    13:49

    NATO-nun Finlandiyadakı komandanlıq bölməsi 2027-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti