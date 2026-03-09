ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченный рейд на юге Ливана для обнаружения и ликвидации членов группировки "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

В пресс-службе сообщили, что перед входом сухопутных сил на территорию Ливана были поражены многочисленные объекты группировки с помощью ВВС.

"Эта операция направлена на укрепление передовых оборонительных позиций и обеспечение дополнительного уровня защиты для жителей северной части Израиля", - подчеркивает ЦАХАЛ.