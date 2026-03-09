Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на юге Ливана

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 14:07
    ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченный рейд на юге Ливана для обнаружения и ликвидации членов группировки "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    В пресс-службе сообщили, что перед входом сухопутных сил на территорию Ливана были поражены многочисленные объекты группировки с помощью ВВС.

    "Эта операция направлена на укрепление передовых оборонительных позиций и обеспечение дополнительного уровня защиты для жителей северной части Израиля", - подчеркивает ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) операция на юге Ливана
    Ты - Король

    Последние новости

    14:17
    Фото

    Из Ирана эвакуированы 17 граждан Азербайджана, включая 4 дипломатов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:07

    ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на юге Ливана

    Другие страны
    14:06

    Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана

    В регионе
    14:02

    Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

    Другие страны
    13:57

    Пашинян созвал Совбез Армении для обсуждения ситуации в регионе

    В регионе
    13:50

    Эсмаил Багаи: Сейчас бессмысленно говорить о посредничестве по прекращению огня

    В регионе
    13:38

    Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента Пакистана

    Милли Меджлис
    13:36

    СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль

    Другие страны
    13:30

    Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов

    Энергетика
    Лента новостей