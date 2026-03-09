Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента Пакистана

    Милли Меджлис
    • 09 марта, 2026
    • 13:38
    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела телефонный разговор со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком.

    Как сообщили Report в пресс-службе парламента Азербайджана, в ходе разговора выражена обеспокоенность происходящими процессами в регионе Ближнего Востока.

    В ходе беседы также были рассмотрены вопросы двустороннего, трехстороннего и многостороннего сотрудничества между парламентами двух стран.

    Стороны отметили ключевую роль парламентского диалога в обеспечении мира, стабильности и укреплении сотрудничества.

    Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib
    Parliament speakers of Azerbaijan, Pakistan mull regional tensions
    Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента Пакистана

