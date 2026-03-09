Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента Пакистана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела телефонный разговор со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента Азербайджана, в ходе разговора выражена обеспокоенность происходящими процессами в регионе Ближнего Востока.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы двустороннего, трехстороннего и многостороннего сотрудничества между парламентами двух стран.

Стороны отметили ключевую роль парламентского диалога в обеспечении мира, стабильности и укреплении сотрудничества.