Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана
В регионе
- 09 марта, 2026
- 14:06
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Моджтабе Хаменеи в связи с избранием на должность верховного лидера Ирана.
Как передает Report об этом сообщил Кремль.
"Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца (Али Хаменеи - ред.) и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний", - отметил Путин.
Он также подчеркнул, что РФ остается надежным партнером Ирана.
Отметим, что сегодня объявлено об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. На этом посту он заменил своего отца Али Хамении, который был убит в своей резиденции 28 февраля в результате совместной операции Израиля и США.
Последние новости
14:17
Фото
Из Ирана эвакуированы 17 граждан Азербайджана, включая 4 дипломатов - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:07
ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на юге ЛиванаДругие страны
14:06
Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера ИранаВ регионе
14:02
Фон дер Ляйен: Средний коридор – путь к долгосрочному миру на Южном КавказеДругие страны
13:57
Пашинян созвал Совбез Армении для обсуждения ситуации в регионеВ регионе
13:50
Эсмаил Багаи: Сейчас бессмысленно говорить о посредничестве по прекращению огняВ регионе
13:38
Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента ПакистанаМилли Меджлис
13:36
СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в ИзраильДругие страны
13:30