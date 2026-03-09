Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 14:06
    Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Моджтабе Хаменеи в связи с избранием на должность верховного лидера Ирана.

    Как передает Report об этом сообщил Кремль.

    "Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца (Али Хаменеи - ред.) и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний", - отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что РФ остается надежным партнером Ирана.

    Отметим, что сегодня объявлено об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. На этом посту он заменил своего отца Али Хамении, который был убит в своей резиденции 28 февраля в результате совместной операции Израиля и США.

    Лента новостей