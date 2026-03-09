İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Putin Müctəba Xameneini İranın ali lideri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 14:20
    Putin Müctəba Xameneini İranın ali lideri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Müctəba Xameneiyə İranın ali lideri vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə təbrik teleqramı göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb.

    "Əminəm ki, Siz atanızın (Əli Xamenei - red.) işini şərəflə davam etdirəcək və ağır sınaqlar qarşısında İran xalqını birləşdirəcəksiniz", - Putin qeyd edib.

    O həmçinin vurğulayıb ki, Rusiya İranın etibarlı tərəfdaşı olaraq qalır.

    Xatırladaq ki, bu gün Müctəba Xameneinin İranın yeni ali lideri təyin olunduğu elan edilib. O, bu vəzifədə fevralın 28-də İsrail və ABŞ-nin birgə əməliyyatı nəticəsində öz iqamətgahında öldürülən atası Əli Xameneini əvəzləyib.

    Vladimir Putin Müctəba Xamenei İran Rusiya
    Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана
    Putin congratulates Mojtaba Khamenei on his election as Iran's Supreme Leader

    Son xəbərlər

    15:22
    Foto

    "Mənəvi birliyimiz savaşa qalib gələcək" – Zəngəzur dəhlizinin hissəsi olan İğdırdan və qarlı Qarsdan REPORTAJ

    Xarici siyasət
    15:18

    Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalar 4 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    15:18

    Jozef Aun: İsrail hücumları davam etdirərsə, Livanda məqsədlərinə çatmayacaq

    Digər ölkələr
    15:16

    Ceyhun Bayramov Stiven Dauti ilə Yaxın Şərqdəki hərbi eskalasiyanı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:13

    İsrail və Qazaxıstan XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    15:12

    Kir Starmer: İran ətrafındakı münaqişənin iqtisadiyyata təsirini azaltmaq üçün tədbirlər görməyi düşünürük

    Digər ölkələr
    15:07

    İki gündə dələduzluğa görə axtarışda olan 14 nəfər tutulub

    Hadisə
    15:04

    Siyarto: Aİ Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə Rusiyadan neft-qaz idxalına qadağanı ləğv etməlidir

    Energetika
    14:59

    Almaniya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti