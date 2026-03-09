Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Сегодня с 10:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан эвакуированы по одному гражданину Великобритании и Германии.

Как сообщает южное бюро Report, эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".

Согласно информации, было также обеспечено возвращение на родину 6 граждан Ирана.