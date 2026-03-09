Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 12:36
    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Сегодня с 10:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан эвакуированы по одному гражданину Великобритании и Германии.

    Как сообщает южное бюро Report, эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".

    Согласно информации, было также обеспечено возвращение на родину 6 граждан Ирана.

    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    эвакуация граждан из Ирана Великобритания Германия Операция США и Израиля против Ирана
    Фото
    Böyük Britaniya və Almaniya vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub
    Фото
    British and German citizens evacuated from Iran to Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    12:51

    В Азербайджане за выходные задержаны 90 человек, находившихся в розыске

    Происшествия
    12:49

    В Азербайджане 10 марта ожидаются небольшие осадки и туман

    Экология
    12:48

    Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 года

    Энергетика
    12:37

    "Росатом": Ситуация на АЭС "Бушер" остается сложной, ударов по объекту не зафиксировано

    В регионе
    12:36
    Фото

    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:33

    В Азербайджане за выходные изъято 18 единиц стрелкового оружия

    Происшествия
    12:28

    В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человек

    Другие страны
    12:24

    В Масаллы водитель погиб, врезавшись в каменный забор

    Происшествия
    12:15

    Вугар Байрамов: Доходы Азербайджана от экспорта энергоресурсов могут превысить план

    Энергетика
    Лента новостей