Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Внешняя политика
- 09 марта, 2026
- 12:36
Сегодня с 10:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан эвакуированы по одному гражданину Великобритании и Германии.
Как сообщает южное бюро Report, эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".
Согласно информации, было также обеспечено возвращение на родину 6 граждан Ирана.
