    Böyük Britaniya və Almaniya vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    • 09 mart, 2026
    • 12:05
    Böyük Britaniya və Almaniya vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub

    Böyük Britaniya və Almaniyanın hər birindən 1 vətəndaş İrandan Azərbaycana təxliyə olunub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onların təxliyəsi martın 9-da saat 10::00-12:00 aralığında "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilib.

    Bundan başqa, İranın 6 vətəndaşının əks istiqamətə keçidi təmin edilib.

