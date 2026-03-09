Böyük Britaniya və Almaniya vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub
Xarici siyasət
- 09 mart, 2026
- 12:05
Böyük Britaniya və Almaniyanın hər birindən 1 vətəndaş İrandan Azərbaycana təxliyə olunub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onların təxliyəsi martın 9-da saat 10::00-12:00 aralığında "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilib.
Bundan başqa, İranın 6 vətəndaşının əks istiqamətə keçidi təmin edilib.
Son xəbərlər
12:24
Azərbaycan qəhvə ixracına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:22
Belçikada sinaqoqun qarşısında partlayış olubDigər ölkələr
12:15
Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcəkEkologiya
12:09
Çin XİN rəsmisi: Müctəba Xameneiyə qarşı istənilən addımı qəbuledilməz sayırıqDigər ölkələr
12:05
Foto
Böyük Britaniya və Almaniya vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunubXarici siyasət
11:58
AZAL Naxçıvana birbaşa uçuşları bərpa edibİnfrastruktur
11:56
İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 1255 nəfər ölüb, 12 mindən çox insan yaralanıbRegion
11:53
Şahbuzda qarın hündürlüyü 41 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:52