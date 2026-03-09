Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов

Сербское правительство приняло решение запретить на 10 дней экспорт нефти и всех нефтепродуктов, используемых в качестве топлива для двигателей.

Как передает Report со ссылкой на портал BGNES, об этом заявила министр энергетики Дубравка Джедович Ханданович.

Отмечается, что главная цель этих мер - защита внутреннего рынка от дефицита и резкого роста цен на фоне глобальных нарушений поставок.

"Запрет касается экспорта дизельного топлива, бензина и сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты дальнейшие решения. Суть запрета - защитить внутренний рынок от дефицита и резкого роста цен на фоне глобальных потрясений на мировом рынке", - сказала Ханданович.

Она также подчеркнула, что правительство Сербии сделает "все возможное, чтобы защитить граждан и экономику".