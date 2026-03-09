Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 09 марта, 2026
    • 13:30
    Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов

    Сербское правительство приняло решение запретить на 10 дней экспорт нефти и всех нефтепродуктов, используемых в качестве топлива для двигателей.

    Как передает Report со ссылкой на портал BGNES, об этом заявила министр энергетики Дубравка Джедович Ханданович.

    Отмечается, что главная цель этих мер - защита внутреннего рынка от дефицита и резкого роста цен на фоне глобальных нарушений поставок.

    "Запрет касается экспорта дизельного топлива, бензина и сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты дальнейшие решения. Суть запрета - защитить внутренний рынок от дефицита и резкого роста цен на фоне глобальных потрясений на мировом рынке", - сказала Ханданович.

    Она также подчеркнула, что правительство Сербии сделает "все возможное, чтобы защитить граждан и экономику".

    эскалация на Ближнем Востоке Дубравка Джедович Ханданович запрет нефти и нефтепродуктов
    Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edib
    Serbia temporarily bans oil and fuel exports amid global supply disruptions
