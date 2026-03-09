İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edib

    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 13:39
    Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edib

    Serbiya hökuməti neftin və mühərriklər üçün yanacaq kimi istifadə olunan bütün neft məhsullarının ixracını 10 gün müddətinə qadağan etmək barədə qərar qəbul edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Dubravka Cedoviç Handanoviç bildirib.

    Qeyd olunub ki, bu tədbirlərin əsas məqsədi tədarüklərin qlobal miqyasda pozulması fonunda daxili bazarı defisitdən və qiymətlərin kəskin artımından qorumaqdır.

    "Qadağa dizel yanacağı, benzin və xam neftin bütün nəqliyyat növləri ilə ixracına martın 19-dək şamil edilir, bundan sonra növbəti qərarlar qəbul ediləcək. Qadağanın mahiyyəti dünya bazarındakı qlobal sarsıntılar fonunda daxili bazarı defisitdən və qiymətlərin kəskin artımından qorumaqdır", - D.Handanoviç bildirib.

    O həmçinin vurğulayıb ki, Serbiya hökuməti vətəndaşları və iqtisadiyyatı qorumaq üçün mümkün olan hər şeyi edəcək.

    Serbiya neft məhsulları
    Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов
    Serbia temporarily bans oil and fuel exports amid global supply disruptions

    Son xəbərlər

    13:52

    KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblər

    Digər ölkələr
    13:49

    NATO-nun Finlandiyadakı komandanlıq bölməsi 2027-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq

    Digər ölkələr
    13:39

    Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edib

    Energetika
    13:32

    İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayır

    Digər ölkələr
    13:25

    Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdır

    Energetika
    13:23

    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıb

    Biznes
    13:18

    Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib

    Milli Məclis
    13:18

    "Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanır

    Futbol
    13:18

    Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti