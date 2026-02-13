Госкомитет по вопросам семьи провел мониторинг в 17 детских учреждениях в 2025г
Внутренняя политика
- 13 февраля, 2026
- 14:53
Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей в прошлом году провел мониторинг в 17 детских учреждениях.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета Бахар Мурадова на заседании коллегии по итогам 2025 года.
Мурадова отметила, что 15 мониторингов были плановыми, 2 - внеочередными. По результатам деятельность 13 из этих учреждений признана удовлетворительной, 3 - частично удовлетворительной, 1 - неудовлетворительной.
