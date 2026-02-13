Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Госкомитет по вопросам семьи провел мониторинг в 17 детских учреждениях в 2025г

    Внутренняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 14:53
    Госкомитет по вопросам семьи провел мониторинг в 17 детских учреждениях в 2025г

    Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей в прошлом году провел мониторинг в 17 детских учреждениях.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета Бахар Мурадова на заседании коллегии по итогам 2025 года.

    Мурадова отметила, что 15 мониторингов были плановыми, 2 - внеочередными. По результатам деятельность 13 из этих учреждений признана удовлетворительной, 3 - частично удовлетворительной, 1 - неудовлетворительной.

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıb
    State Committee for Family Affairs conducts monitoring in 17 childcare institutions in 2025
    Ты - Король

    Последние новости

    15:20

    США добиваются обеспечения безопасности поставок нефти по КТК

    В регионе
    15:17
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Германию

    Внешняя политика
    15:15

    Суд продлил арест экс-главе ИВ Гаха

    Происшествия
    15:12

    Число погибших в Мадагаскаре в результате циклона "Гезани" возросло до 38 человек

    Другие страны
    15:07

    В Госкомитет в 2025 году поступило 514 обращений в связи с домашним насилием

    Внутренняя политика
    15:06

    В Кремле назвали дату нового раунда переговоров с США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:02

    В Непале проходят акции в поддержку бывшего монарха

    Другие страны
    14:53

    Госкомитет по вопросам семьи провел мониторинг в 17 детских учреждениях в 2025г

    Внутренняя политика
    14:51

    Торговый представитель Великобритании по ЦА и Азербайджану посетит Узбекистан

    В регионе
    Лента новостей