Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıb
Daxili siyasət
- 13 fevral, 2026
- 14:39
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova komitənin 2025-ci ildəki yekunlarına dair keçirilən kollegiya iclasında məlumat verib.
B.Muradova bildirib ki, monitorinqlərin 15-i dövri, 2-si növbədənkənar olub:
"Monitorinqlərin nəticəsinə əsasən həmin müəssisələrdən 13-nün fəaliyyəti qənaətbəxş, 3-nün fəaliyyəti qismən qənaətbəxş, 1-nin fəaliyyəti isə qeyri-qənaətbəxş hesab edilib. Nəticələr barədə bütün məlumatlar Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib".
Son xəbərlər
14:52
Foto
Naxçıvanda mülki müdafiə işinin təşkili ilə bağlı toplanış keçirilibDaxili siyasət
14:48
Qaxın sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıbHadisə
14:47
Azərbaycan XİN-də İndoneziya ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı müzakirə edilibXarici siyasət
14:45
Ötən il Dövlət Komitəsinə məişət zorakılığı ilə bağlı 514 müraciət olubDaxili siyasət
14:39
Azərbaycan Qazaxıstana ispanaq ixrac etməyə başlayıbBiznes
14:39
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçən il 17 uşaq müəssisəsində monitorinq aparıbDaxili siyasət
14:30
Qırğızıstan Prezidentinin yeni səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilibRegion
14:22
Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıbFutbol
14:20