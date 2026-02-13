Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Песков: Новый раунд переговоров РФ-США-Украина пройдет на следующей неделе

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 13:46
    Песков: Новый раунд переговоров РФ-США-Украина пройдет на следующей неделе

    Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной пройдет на следующей неделе.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Есть договоренность, что он состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем, но, действительно, это будет следующая неделя", - сказал он.

    Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что трехстороняя встреча может пройти в Майами.

    Лента новостей