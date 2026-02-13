Песков: Новый раунд переговоров РФ-США-Украина пройдет на следующей неделе
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 13:46
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной пройдет на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть договоренность, что он состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем, но, действительно, это будет следующая неделя", - сказал он.
Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что трехстороняя встреча может пройти в Майами.
