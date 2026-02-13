İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının yeni raundu gələn həftə baş tutacaq

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 13:49
    Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının yeni raundu gələn həftə baş tutacaq
    Dmitri Peskov

    Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında danışıqların yeni raundu gələn həftə keçiriləcək.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Danışıqların yeni raundunun gələn həftə keçirilməsi ilə bağlı razılaşma var. Danışıqların yeri və dəqiq tarixi barədə sizə məlumat verəcəyik", - o əlavə edib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski üçtərəfli görüşün Mayamidə keçirilə biləcəyini açıqlamışdı.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ danışıqlar
    Песков: Новый раунд переговоров РФ-США-Украина пройдет на следующей неделе

