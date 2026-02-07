Зеленский: США хотят завершения войны в Украине к лету

США хотят завершения войны в Украине к лету - до июня и продвигают четкий график переговоров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Почему именно до этого лета? Понимаем, что внутренние вопросы в США имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них. Впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Но для этого нужны какие-то подготовительные элементы. Важно, что обсуждение такого формата присутствует в диалоге", - сказал он.

По его словам, Украина подтвердила встречу с делегацией РФ в США через неделю. Встреча, которую предложила американская сторона, вероятно, состоится в Майами.

Зеленский отметил, что США подтвердили свое участие в мониторинге прекращения огня.

"Военные провели беседу и понимают, каким образом – в случае принятия политиками решения об окончании войны – будет технически происходить мониторинг прекращения огня Украиной, Россией и мониторинг со стороны США. То есть США подтверждают свое участие. Здесь в отношении Европы – это не означает, что их не будет в этом процессе", – сказал он.