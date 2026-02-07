İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Zelenski: ABŞ Ukraynada müharibənin yaya qədər başa çatmasını istəyir

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 14:11
    Zelenski: ABŞ Ukraynada müharibənin yaya qədər başa çatmasını istəyir

    ABŞ Ukraynada müharibənin yaya – iyun ayına qədər başa çatmasını istəyir və danışıqların dəqiq qrafikinin razılaşdırılmasında təkid edir.

    "Report"un Ukrayna KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    "Niyə məhz bu yaya qədər? Başa düşürük ki, ABŞ-dəki daxili məsələlər təsir göstərir və şübhəsiz onlar üçün daha da aktual olacaq. İlk dəfə tərəflər ən mürəkkəb məsələlərin liderlərin üçtərəfli görüşündə qaldırıla biləcəyini müzakirə etdilər. Lakin bunun üçün müəyyən hazırlıq elementləri lazımdır. Belə formatda müzakirənin dialoqda yer alması vacibdir", - o qeyd edib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna bir həftə sonra ABŞ-də Rusiya nümayəndə heyəti ilə görüşün keçiriləcəyini təsdiqləyib. ABŞ tərəfinin təklif etdiyi görüş çox güman ki Mayamidə keçiriləcək.

    Ukrayna Prezidenti qeyd edib ki, ABŞ atəşkəsin monitorinqində iştirakını təsdiqləyib.

    "Hərbçilər söhbət aparıblar və başa düşürlər ki, siyasətçilərin müharibənin başa çatması barədə qərar qəbul edəcəyi halda atəşkəsin Ukrayna, Rusiya və ABŞ tərəfindən monitorinqi texniki olaraq necə həyata keçiriləcək. Yəni ABŞ iştirakını təsdiqləyir. Avropaya gəlincə, bu, onların bu prosesdə olmayacağı demək deyil", – o əlavə edib.

    Зеленский: США хотят завершения войны в Украине к лету
    Zelenskyy: US wants war in Ukraine to end by summer

    Son xəbərlər

    15:13

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    15:00

    "Yuventus" futbolçusunun müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı razılıq əldə edib

    Futbol
    14:39

    Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərci 12 % azaldıb

    Biznes
    14:11

    Zelenski: ABŞ Ukraynada müharibənin yaya qədər başa çatmasını istəyir

    Region
    14:08
    Foto

    Bakıda 5-ci "Avropa Bilik Yarışı" keçirilib – ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    14:06

    İngiltərə millisinin üzvü klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    14:04
    Foto

    AAYDA-nin yeni sədri kollektivə təqdim edilib

    İnfrastruktur
    14:00

    Əraqçi: İran və ABŞ yaxın vaxtlarda danışıqların ikinci raundunu keçirməyi planlaşdırır

    Region
    13:56

    Bakıda körpə əkiz bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti