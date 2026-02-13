İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    IEA: Azərbaycan yanvarda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    • 13 fevral, 2026
    • 09:27
    Azərbaycanda neft hasilatı bu ilin yanvar ayında gündəlik 460 min barel təşkil edib və ötən ilin dekabr səviyyəsindən 10 min barel azdır.

    Bu barədə "Report" Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    IEA analitiklərinin hesablamalarına görə, Azərbaycanın yanvar ayında neft hasilatı "OPEC+" sazişi çərçivəsində planda nəzərdə tutulandan gündəlik 90 min bareldən çox geri qalıb.

    Azərbaycanın "OPEC+" sazişi çərçivəsində bu il üçün neft hasilatı kvotası gündəlik 550 min barel təşkil edir.

