В Госкомитет в 2025 году поступило 514 обращений в связи с домашним насилием
Внутренняя политика
- 13 февраля, 2026
- 15:07
В 2025 году в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей поступило 4 713 обращений.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета Бахар Мурадова на заседании комитета по итогам 2025 года.
Она отметила, что в 2025 году прием граждан проходил в 29 районах, при этом 547 обращений граждан были связаны с исполнением судебных решений, 514 - домашним насилием, 290 - трудоустройством, 245 - получением различных социальных пособий, помощи, стипендий, 158 - обследованием и лечением.
Мурадова добавила, что за этот период 109 гражданам были выданы охранные ордера.
