    В Госкомитет в 2025 году поступило 514 обращений в связи с домашним насилием

    Внутренняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 15:07
    В 2025 году в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей поступило 4 713 обращений.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета Бахар Мурадова на заседании комитета по итогам 2025 года.

    Она отметила, что в 2025 году прием граждан проходил в 29 районах, при этом 547 обращений граждан были связаны с исполнением судебных решений, 514 - домашним насилием, 290 - трудоустройством, 245 - получением различных социальных пособий, помощи, стипендий, 158 - обследованием и лечением.

    Мурадова добавила, что за этот период 109 гражданам были выданы охранные ордера.

    Ötən il Dövlət Komitəsinə məişət zorakılığı ilə bağlı 514 müraciət olub
    State Committee receives 514 domestic violence complaints in 2025
    Лента новостей