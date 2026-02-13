Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Сибига обсудил с главой МИД Китая роль Пекина в прекращении войны

    • 13 февраля, 2026
    • 14:46
    Сибига обсудил с главой МИД Китая роль Пекина в прекращении войны

    Глава украинской дипломатии Андрей Сибига обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И мирные усилия и роль Пекина в содействии прекращению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом украинский министр сообщил в социальной сети X.

    "В Мюнхене у меня состоялась содержательная и продуктивная встреча с министром иностранных дел Китая Ван И. Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения территориальной целостности",- отметил он.

    Украинский министр подтвердил заинтересованность Киева в поддержании контактов с Китаем на самом высоком уровне.

    "Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. Я проинформировал своего китайского коллегу о ситуации на поле боя, российских атаках на нашу энергетическую систему и ущербе, нанесенном китайским компаниям российскими ударами",- подчеркнул он.

    Глава МИД Украины также поблагодарил Пекин за решение предоставить дополнительный пакет гуманитарной помощи в энергетической сфере. "Я также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение в Китай",- подытожил он.

