В Азербайджане предлагается устранить налоговые барьеры в исламском финансировании

Совершенствование законодательной базы, внедрение альтернативных финансовых инструментов и устранение налоговых барьеров необходимы для развития исламского финансирования в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель и член Шариатских наблюдательных советов, эксперт и аудитор в области исламских финансов Абдурашид Устаз Джораев на конференции "12-я Инвестиции в микрофинансирование и устойчивое развитие", организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA).

По его словам, исламское финансирование может привлечь иностранные инвестиции, мобилизовать внутренний инвестпотенциал и расширить банковско-финансовый сектор.

Джораев предложил развивать альтернативные источники финансирования, в том числе инструменты иджара (договор аренды - ред.), салям (договор купли-продажи - ред.) и мушарака (долевое владение - ред.), а также изучить их применение в микрофинансировании.

Он также указал на необходимость устранить налоговые препятствия, включая риск двойного налогообложения, и согласовать положения Гражданского и Налогового кодексов, регулирующие оформление таких операций.

Эксперт заявил о готовности участвовать в реализации предложенных мер.