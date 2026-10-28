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    В Азербайджане пройдут новые диалоги по ЦУР

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 13:12
    В Азербайджане пройдут новые диалоги по ЦУР

    В Азербайджане в следующем году пройдут новые диалоги по Целям устойчивого развития (ЦУР) - один в Шуше, другой в Нахчыване.

    Как сообщает Report, об этом журналистам в рамках 9-го Диалога по ЦУР в Баку заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

    По его словам, ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации планов по национально определяемым вкладам. "Мы также договорились, что в следующем году пройдут новые диалоги по ЦУР, что очень важно", - сказал он.

    Шлапаченко отметил, что между всеми агентствами ООН в Азербайджане и правительством состоялся стратегический диалог в Ханкенди.

    "Ожидаем, что один диалог по ЦУР пройдет в Шуше, а другой - в Нахчыване", - добавил он, отметив, что даты пока не определены.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Дмитро Шлапаченко
    Dmitro Şlapaçenko: "Azərbaycanda gələn il yeni DİM dialoqları keçiriləcək"
    Azerbaijan to hold new SDG dialogues in Shusha and Nakhchivan next year
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