В Азербайджане пройдут новые диалоги по ЦУР

В Азербайджане в следующем году пройдут новые диалоги по Целям устойчивого развития (ЦУР) - один в Шуше, другой в Нахчыване.

Как сообщает Report, об этом журналистам в рамках 9-го Диалога по ЦУР в Баку заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

По его словам, ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации планов по национально определяемым вкладам. "Мы также договорились, что в следующем году пройдут новые диалоги по ЦУР, что очень важно", - сказал он.

Шлапаченко отметил, что между всеми агентствами ООН в Азербайджане и правительством состоялся стратегический диалог в Ханкенди.

"Ожидаем, что один диалог по ЦУР пройдет в Шуше, а другой - в Нахчыване", - добавил он, отметив, что даты пока не определены.