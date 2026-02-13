В Непале проходят акции в поддержку бывшего монарха

В столице Непала Катманду тысячи сторонников бывшего короля Гьянендры вышли на митинг в знак поддержки бывшего монарха.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство сообщает, что акция проходит накануне первых выборов после масштабных антикоррупционных протестов, организованных представителями поколения "Z".

Отмечается, что монархия в Непале была упразднена в 2008 году решением специальной ассамблеи, где ведущую роль играли бывшие повстанцы-коммунисты. В результате чего, страна, большинство населения которой исповедует индуизм, была провозглашена светской республикой.

78-летний Гьянендра с тех пор проживает в своем доме в Катманду как частное лицо. За 18 лет в Непале сменилось 14 правительств, и постоянная политическая турбулентность негативно сказалась на инвестиционном климате и темпах экономического роста.

В день его возвращения сторонники монархии скандировали "Король, спаси страну!", вручали цветы и размахивали флагами, когда кортеж прибыл из аэропорта после трехмесячного пребывания экс-монарха на востоке страны.