Торговый представитель Великобритании по ЦА и Азербайджану посетит Узбекистан
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 14:51
Торговый представитель Великобритании по Центральной Азии и Азербайджану Лорд Джон Олдердайс 14-20 февраля впервые совершит официальный визит в Узбекистан.
Как передает Report со ссылкой на агентство Dunyo, об этом говорилось на встрече Олдердайса с послом Узбекистана в Великобритании.
В ходе переговоров стороны предметно обсудили организационные и содержательные аспекты предстоящего визита Джона Олдердайса в Узбекистан.
В рамках визита запланированы переговоры с узбекскими партнерами по вопросам расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, проведение Узбекско-британской инфраструктурной конференции, а также обсуждение взаимодействия в сфере образования и культурно-гуманитарных связей между странами.
