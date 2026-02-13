Торговый представитель Великобритании по ЦА и Азербайджану посетит Узбекистан

Торговый представитель Великобритании по Центральной Азии и Азербайджану Лорд Джон Олдердайс 14-20 февраля впервые совершит официальный визит в Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на агентство Dunyo, об этом говорилось на встрече Олдердайса с послом Узбекистана в Великобритании.

В ходе переговоров стороны предметно обсудили организационные и содержательные аспекты предстоящего визита Джона Олдердайса в Узбекистан.

В рамках визита запланированы переговоры с узбекскими партнерами по вопросам расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, проведение Узбекско-британской инфраструктурной конференции, а также обсуждение взаимодействия в сфере образования и культурно-гуманитарных связей между странами.